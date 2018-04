Água de Coco e Projeto Ponto Firme apresentaram coleções no primeiro dia de desfiles da 45 edição da semana de moda, que vai até o dia 26

O São Paulo Fashion Week começou ao som de Anitta. A cantora desfilou e cantou na apresentação da Água de Coco, no sábado, atraindo todos os flashes.



Enquanto Anitta cantava "O que é, O que é?", de Gonzaguinha, Isabeli Fontana, Carol Trentini e demais modelos foram entrando, para exibir a coleção Brasil com Z, inspirada na estética conhecida no mundo como Brazilian Style, trazendo as cores, formas, sensualidade e tropicalidade percebidas além das nossas fronteiras.



Na prática, isso apareceu em babados, bordados de vidrilho, ombros de fora, maxi acessórios, estampas de flores, folhagens, elementos cariocas e até do personagem da Disney Zé Carioca.



"Mostrar para o mundo o Brasil dos dias atuais foi o nosso maior desafio ao criar essa coleção. Quando veio a dúvida sobre que trilha encaixaria bem com esse contexto, foi nosso amigo e parceiro DJ Zé Pedro que chegou com a solução: o Brasil de hoje pede Anitta! Ok, então! É Anitta que vocês querem? É Anitta que vamos ter! Sábado, dia 21/04, às 12h30, assista ao vivo pelo nosso Facebook a estreia dela nas passarelas da SPFW, cantando durante nosso desfile!", afirmou a marca.



Mais desfile



Também no sábado, foi apresentada coleção fruto do Projeto Ponto Firme, que oferece aulas de crochê para detentos na penitenciária Desembargador Adriano Marrey, em Guarulhos (SP). A intenção é promover uma formação na técnica artesã, além de levar arte, cultura e educação para os sentenciados da penitenciária masculina.



Hoje é dia de Uma Raquel Davidowicz, Osklen, Samuel Cirnansck, João Pimenta, PatBo e Lilly Sarti.