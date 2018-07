Tire suas dúvidas

Os alimentos entre ex-cônjuges, salvo em situações excepcionais, devem ser fixados

com prazo certo.



As exceções normalmente envolvem incapacidade profissional permanente ou a

impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, devido idade avançada, falta

de formação ou aptidão, entre outros.



Atualmente os alimentos concedidos prezam pelo aspecto de solidariedade social e

familiar, além da isonomia, justiça social, bem como defesa da dignidade da

pessoa humana.



Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF) e do Código Civil de

2002 (CC), a pensão alimentícia decorrente de vínculo matrimonial era vitalícia, pois

a esposa, na maioria absoluta dos casos, não exercia atividade remunerada e por isso

dependia da pensão do marido para sobreviver.



Contudo o nosso direito tem que acompanhar as evoluções de nossa sociedade e

assim sendo, hoje em dia, temos uma mulher certamente mais ativa no mercado de

trabalho.



Diante desta realidade e buscando igualdade de direitos, as pensões em caráter

vitalício somente são conferidas dependendo da necessidade concreta.

No que concerne à NATUREZA do instituto em tela, pode-se assinalar que os

alimentos são considerados naturais ou civis:



NATURAIS OU NECESSÁRIOS: quando observam ao estritamente necessário à

sobrevivência do alimentando, sendo, em tal acepção, abrangido o que for

absolutamente indispensável à vida, como a alimentação, saúde, o vestuário e a

habitação.



Vale salientar que nesta hipótese, necessário se atentar que deve o alimentando

(aquele que receberá a pensão) ter resguardado apenas o mínimo indispensável à sua

sobrevivência.



Neste caso, portanto, o cálculo para atribuição do valor de pensão baseia-se em

valores necessários para a sobrevivência, não se atentando para o padrão social,

intelectual ou cultural de quem é pensionado, uma vez que como já dito, objetivam

exclusivamente assegurar a sobrevivência do alimentando.



Importante se faz ponderar que O CÓDIGO CIVIL DE 2002, criou a modalidade de

alimentos naturais ou necessários a serem pagos a quem tiver tido culpa pela

situação da qual resultou o direito de os pleitear. Contudo é imprescindível a

comprovação concreta pelo interessado, não havendo que se falar em presunção.

A discussão da culpa contudo é obsoleta, uma vez que não é possível a discussão de

culpa no divórcio.



Neste contexto e pelo aspecto de solidariedade, podemos concluir que a culpa pelo

término da relação conjugal, não obsta o direito ao recebimento de verbas

alimentares, contudo, tem o condão de acarretar a mutação da natureza destes

alimentos que serão recebidos.



Logo, em constatada a culpa do credor, não há que se falar em pagamento de

alimentos civis, mas apena os naturais, ou seja, pensão que garanta a subsistência

do ex-cônjuge, mas não seu padrão social, em situações que existiria esta última

possibilidade.



Como já mencionado, os alimentos naturais substancializam os valores de

solidariedade, expressamente, consagrados na Constituição da República Federativa

do Brasil, garantindo que o ex-cônjuge não se prive de suas necessidades básicas de

sustento.



CIVIS: Os alimentos CIVIS, também denominados côngruos, compreendem aqueles

destinados à manutenção da condição social do alimentando.

Deste modo, os alimentos civis alcançam despesas como o vestuário, a habitação, o

lazer e necessidades de âmbito intelectual, social e moral.

Neste caso a condição socioeconômica do alimentante é determinante, uma vez que

sua situação social interfere, de maneira direta, na quantificação da verba

alimentícia.



Nos alimentos civis, para a mensuração do pagamento da verba alimentar serão

considerados o patrimônio e os recursos do casal ao tempo da coabitação, como

sendo os marcos de exteriorização do padrão social e econômico do casal,

permitindo aferir com boa margem de segurança e gradação financeira.

A natureza da pensão é a de reparar o desequilíbrio econômico entre os ex-cônjuges,

ou ex-companheiros, para que se dissolvam as desvantagens e desigualdades

socioeconômicas instaladas em razão do fim da conjugalidade.

Observações quanto aos alimentos sociais:





Os alimentos compensatórios/sociais/côngruos ou indenizatórios, não visam coibir as necessidades de subsistência do credor, já que não setrata de pensão alimentícia. Visam diminuir os efeitos causados pelaruptura dos padrões de vida mantidos anteriormente, possibilitando a readaptação material do cônjuge em situação financeira desfavorável.

Ou visam estabelecer equilíbrio patrimonial entre os cônjuges, por ocasião do divórcio, quando o fim da relação impôs um novo estilo de vida diferente daquele ao longo do casamento, ficando esta nova realidade social e econômica como motivo ameaçador do cumprimento das obrigações materiais e subsistência pessoal.

Em sua essência, a prestação deste tipo de alimentos tem a finalidade de "indenizar", seja por tempo determinado, ou não, aquele cônjuge que se viu em desvantagem econômica em relação a seu consorte, passando a conviver com redução em seu padrão socioeconômico, desde que este tenha ficado privado de bens quando da partilha dos mesmos.

Com isso, percebe-se que a finalidade do instituto é aplicar, indiretamente, a contribuição indireta do cônjuge.

Desta feita, a fim de se evitar a prática do enriquecimento sem causa (artigo 884, CC), deve-se observar a existência de bens a serem levados à meação para, após isto, verificar a existência de desequilíbrio patrimonial a ser corrigido pelo pagamento dos alimentos compensatórios, sob pena de se fazer um dos ex-cônjuges manter, injustamente, seu ex-consorte por toda a vida, indo de encontro com a finalidade do instituto.

Diante do narrado até então, podemos assim concluir, que o arbitramento dealimentos ao ex-cônjuge, evita combater:OCIOSIDADEPARASITISMOE visa alcançar:QUE A PENSÃO SEJA POR PERÍODO DETERMINADO. Resguardasexceções;ESTIMULA DIREITOS IGUAIS ENTRE HOMENS E MULHERESESTIMULA QUE A MULHER RETORNE AO MERCADO DE TRABALHO,obviamente quando for apta a tal.A ATRIBUIÇÃO DA PENSÃO AO EX-CÔNJUGE tem base em princípios constitucionaisda dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e no princípio da solidariedade sociale familiar (CF, art. 3o).A pensão alimentícia deriva do dever de mútua assistência decorrente do casamento(art. 1.566, inciso III, do CC); é direito disponível, por isso pode ser objeto de acordoentre os cônjuges; e é excepcional, pois apenas será fixada caso um dos cônjuges oucompanheiros não tenha possibilidade de se manter por conta própria. Por isso, écomum à dispensa de alimentos entre cônjuges ou companheiros, nos casos em queambos são capazes de garantir sua própria sobrevivência.Artigos do nosso atual Código Civil que tratam do assunto aqui discutido:Art. 1.566. Dispões sobre os deveres dos cônjuges;Artigo 1694 C.C - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aosoutros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a suacondição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamantee dos recursos da pessoa obrigada.§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situaçãode necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.Artigo 1.699 do Código Civil: "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança nasituação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessadoreclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração doencargo": A prestação alimentícia encontra-se subordinada à cláusularebus sic stantibus = revisão a qualquer momento, desde que reste alterada anecessidade de quem os recebe ou a capacidade do alimentante, sendoimprescindível que a alteração seja emanada por meio de nova decisão judicial ouacordo entre os interessados.Também cessa o dever de prestar alimentos caso o cônjuge ou companheiro credorconstitua novo casamento ou união estável (art. 1.708 do CC), pois o dever de mútuaassistência passará a viger entre o antigo credor e seu novo parceiro.Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa odever de prestar alimentos.Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiverprocedimento indigno em relação ao devedor.Por fim, resta induvidoso que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se posicionouquanto à possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos quandodemonstrado o pagamento de pensão alimentícia por lapso temporal suficiente paraque o alimentado conseguisse se recolocar no mercado de trabalho e reverter sua condição há época do divórcio, ainda que não haja alteração na necessidade docônjuge credor ou na possibilidade do cônjuge devedor.Referido entendimento decorre da excepcionalidade dos alimentos devidos entreex-cônjuges, que "enquadra-se na condição de alimentos temporários, fixados paraque seja garantido ao ex-cônjuge condições e tempo razoáveis para superar odesemprego ou subemprego".Procure sempre um advogado para entender o direito em conjunto com seu casoconcreto!