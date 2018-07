Ajuda na batalha contra os fios brancos

A luta contra os cabelos brancos é inglória. Aí sobram duas opções: ou você assume de vez e fica linda grisalha, ou você precisa retocar a tintura em casa ou no salão todo mês (ou a cada 15 dias!) para ficar linda. Porque eles vão continuar crescendo. E porque você pode ser linda com cabelo branco ou de qualquer cor.

Mas, voltando à batalha da tintura, esses retoques podem ser facilitados. A Wella está lançando a linha "Koleston Retoque Raiz 10". O novo produto promete cobrir 100% das raízes brancas em apenas 10 minutos.

A diferença em relação à tintura comum é que na composição há combinação colorimétrica apropriada e concentrações específicas de pigmentos. Além disso, conta com o balanço da formulação da emulsão reveladora para agir neste tempo.

A duração é igual a da coloração permanente. Só precisando ser retocada quando a raiz crescer.

E, segundo a marca, não importa se os fios são coloridos em casa ou no salão: qualquer mulher pode usar uma das nove nuances que vão do loiro ao preto azulado, compatíveis com os principais tons do mercado, até mesmo aqueles usados apenas em salões.

Para quem não tem tanta prática, acompanha um pincel de precisão para facilitar a aplicação e depositar a coloração nos lugares que a mulher tem dificuldade de alcançar sozinha.

Dez minutos depois, é necessário enxaguar (não fique mais tempo com ele porque muda a cor). O preço sugerido é R$ 16,90.





