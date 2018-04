Afinal, inverno ou verão?

A edição número 45 da semana de moda não é Inverno 2018 nem Verão 2018/19. Na verdade, é os dois. Após duas temporadas em que o modelo "see now, buy now," foi adotado, agora a escolha de que coleção apresentar ficou a critério de cada marca.

Assim, grifes como como Osklen, UMA, PatBo e Lenny Niemeyer desfilam a coleção de inverno. Geralmente, são marcas mais alinhadas com o varejo e com o ritmo das redes sociais. Simultaneamente, temos desfiles do preview do verão. Foi a opção de Salinas, Reinaldo Lourenço, Lilly Sarti e a estreante Modem, por exemplo, que têm vendas muito fortes no esquema de multimarcas e preferem ter mais tempo para cumprir cada etapa do processo - da criação às araras. O placar está em 17 a 10 para as roupas de frio.

A ideia de colocar à venda o que é desfilado imediatamente não é tão simples de ser executada pelas grifes, como acontece com as fast fashions. Geralmente, demora alguns meses. Mesmo nos EUA, onde a organização dos estilistas CFDA (Council of Fashion Designers of America) orientava a adoção do "see now, buy now", poucas grifes conseguiram adotar o sistema, como Burberry, Tommy Hilfiger e Ralph Lauren, e teve gente que voltou atrás, como Tom Ford.

O fundador do SPFW, Paulo Borges, já anunciou que a próxima edição do evento, que deve ocorrer após as eleições, também será híbrida. Num cenário de transformação, é preciso ir aos poucos para ver o que é viável para todos os atores.

Água de Coco por Liana Thomaz – Inverno 2018

UMA Raquel Davidowicz – Inverno 2018

Osklen – Inverno 2018

Samuel Cirnansck – Inverno 2018

João Pimenta (masc) – Inverno 2018

Patbo – Inverno 2018

Lilly Sarti – Verão 2018/19

Reinaldo Lourenço – Verão 2018/19

Modem – Verão 2018/19

Fernanda Yamamoto – Inverno 2018

Fabiana Milazzo – Inverno 2018

Memo – Inverno 2018

Amir Slama – Verão 2018/19

A.Niemeyer – Inverno 2018

Lenny Niemeyer – Inverno 2018

Salinas – Verão 2018/19

Beira – Verão 2018/19

Cotton Project – Inverno 2018

Lino Villaventura – Inverno 2018

Apartamento 03 – Inverno 2018

Gloria Coelho – Verão 2018/19

Amapô – Verão 2018/19

Ratier – Inverno 2018

Ronaldo Fraga – Verão 2018/19

Handred – Verão 2018/19

Juliana Jabour – Inverno 2018

João Pimenta (fem) – Inverno 2018

