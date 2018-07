Musculação e Emagrecimento



Você deve pensar, ou já pensou... Vou fazer aeróbio porque quero emagrecer, certo?



Ok! Não descaracterizo a funcionalidade do exercício aeróbio no emagrecimento, mas você sabia que a musculação é tão importante quanto o aeróbio (treinamento cardiorrespiratório).



O treinamento de força (musculação) promove estímulos importantes quando pensamos em emagrecimento, tais como aumento da TMR (taxa metabólica de repouso), ou seja, com o processo de regeneração das fibras musculares o seu corpo precisa gastar mais energia.



O exercício com pesos aumenta a produção de hormônios anabólicos e hormônios catecolaminicos (adrenalina e noradrenalina) favorecendo redução de gordura e aumento de massa muscular.



Se você deseja emagrecer, coloque exercícios com pesos na sua rotina.

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.