Desperta!

Emocione, você sente logo existe...

Você tem sonhado com o lugar onde quer chegar ou estar ?

O dia que você ganhou hoje vai te ajudar.

Mãos, pés, ideias, fé.... à obra.

Acorde seus sentidos , sua inteligência, seus talentos e toque a estratégia e o plano para conseguir isso o quanto antes.

Desperte sua honesta ambição e bom caráter, sua generosidade e humildade e seu imenso poder realizador. Acorde todas as suas fortalezas para alcançar seus objetivos, metas e sonhos, calmamente...

O gênio de Albert Einstein aconselha:.

"PROCURE SER UMA PESSOA DE VALOR , EM VEZ DE PROCURAR SER SIMPLESMENTE UMA PESSOA DE SUCESSO"

ESTÁ NO AR UMA NOVA MANHÃ...

Não esqueça que todas as coisas tem um preço, mas nem todas as coisas tem valor. Saiba definir o que tem valor do que só tem preço. Normalmente o que só tem preço se deprecia rapidamente... Já o que tem valor sempre rende mais.

Feliz Dia Novo!