Feliz Dia Novo!

Você, no ar de um novo dia. Emocione-se, você parte do milagre da raça humana.

Não fique ai parado esperando que as coisas que você quer que aconteçam sejam obram do acaso. Os acontecimentos são eventos comandados pela dinâmica da natureza são aleatórios a sua vontade . Já as realizações são feitos do esforço humano, individual, ou coletivo. A chuva, o vendaval, o maremoto, o tsunami, são acontecimentos. O sucesso é algo que precisa ser buscado, realizado, conquistado com esforço, empenho, inteligência, criatividade, planejamento e persistência. Ele não acontece por si só, por acaso, do nada. É você quem determina. Mesmo na loteria, aqueles sortudos tiveram que jogar mesmo sabendo da mínima probabilidade para acertar.