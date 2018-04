Que tal dedicar o dia para ouvir melhor o que as pessoas dizem?

Um novo dia.

A grande notícia é que você tem renovado o seu contrato com o tempo faz parte do elenco deste grande evento, o dia de hoje. Sinta-se bem como parte do milagre da raça humana e faça este dia valer positivamente na sua história. Proposta do dia: Que tal, hoje, não ter todas as certezas e nem fechar questão em nenhuma grande verdade ?

Que tal dedicar este dia a ouvir melhor o que as outras pessoas dizem?

Ouça com atenção e sem interferência o que estão tentando te dizer. Comece com quem está perto, em casa, seu filho, sua mulher, seu marido, seu colaborador, ou mesmo, um estranho que venha te abordar por uma intenção qualquer.

Procure ouvir o que as pessoas tentam dizer, além do que falam, mesmo que elas não tenham a mesma fluência e a mesma facilidade com as palavras que você tem...

É ouvindo o outro que aprendemos mais sobre nós. Parte do que podemos entender sobre a vida e sobre o mundo está nos outros, ou no que vemos neles. Através dos outros nos conectamos a nós mesmos e a alma da humanidade.

O novo dia que está começando, é futuro agora. E o futuro é seu e de todos os outros que estão na viagem desse tempo com você. Bom andar junto.

Comece este dia com foco na sua meta mas curta bem as sensações e experiências do caminho. Faça pausas programadas para certificar-se de que está evoluindo. As paradas servem para reforçar o significado da jornada e fazer ajuste de rota, e muitas vezes, dos meios.

É o caminhar que faz o caminho.

#FelizDiaNovo