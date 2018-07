Diretamente das décadas de 10980 e 1990, vem para tentar desbancar o couro como material da estação: o vinil.

Você já deve ter visto celebridades e fashionistas usando vinil e pensado: 'ah, isso não vou conseguir usar'. Mas dá para usar super bem.

O acabamento brilhante pode compor looks muito sexys e poderosos, quase fetichistas, mas também pode dar um toque de modernidade. Para quem não quer chamar atenção, a melhor forma de começar é pelos acessórios, como botas e bolsas. Mesclando com peças mais despojadas, como um moletom ou uma blusa neutra, o look também não corre o risco de ficar over. E mais: além do preto e vermelho, há opções menos impactantes como branco e prata.