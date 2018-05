A certeza de falhar

Para mim, um dos jogos de estratégia em tempo real (RTS – Real time strategy) mais marcante foi o clássico Age of Empires, da Microsoft. A minha diversão era criar bases extensas e com muitos muros para se defender de outras civilizações. A parte de atacar acabava ficando de lado. Isso foi exatamente o que me despertou a atenção no "They Are Billions", jogo de criação de colônias para PC onde é preciso justamente se defender das hordas de zumbis em mundo pós-apocalíptico.

Ainda em early acess (acesso antecipado, não em versão final), o jogo coloca seus desafiantes para criarem cidades com uma complexa economia dependente com energia, comida e trabalhadores, além de recursos como madeira, pedra, ferro e petróleo. Em um modo single player, o jogador ajusta a dificuldade da partida em a duração em dias e a população de zumbis do mapa.





Economia e recursos são dependentes Foto: Divulgação

O título do post pode ser alarmista, mas o game faz você perder feio – e você acaba se divertindo muito com isso. Aprender com seus erros vira uma rotina e, quando sair derrotado, vai ficar imaginando o que poderia ter feito diferente para vencer aquele ataque massivo. Ao criar e fortificar sua base, você verá que às vezes todos os seus esforços podem ter sido em vão contra os ataques de numerosos zumbis que virão de toda parte do mapa. Ao alcançar uma construção da sua base, os zumbis infectam os trabalhadores do prédio e estes partem para outros alvos, fazendo um efeito dominó devastador.

(Em mais de vinte horas de jogo, o autor que vos escreve ainda não conseguiu vencer uma partida completa.)

Ainda que não esteja terminado, o jogo é muito bem feito, com gráficos simples e honestos, e não apresentou nenhum defeito – muito melhor que muito trabalho finalizado por aí. Palmas para a desenvolvedora, a ainda não tão conhecida Numantian Games. Um dos únicos pontos negativos que coloco aqui é a pouca quantidade de unidades para criar e comandar no jogo (por volta de seis), mas nada que não deva mudar no futuro para melhor. "They Are Billions" sai por R$47,50 na plataforma Steam e vale o investimento.