O exercício físico é parceiro direto da medicina e vem crescendo cada vez mais a sua associação a longevidade e qualidade de vida.

Separei apenas 5 benefícios que o exercício pode lhe proporcionar, portanto, não perca tempo, comece a se exercitar!



1? - Atua diretamente no processo de emagrecimento, dieta sem treino é limitado;



2? - Exercício físico aumenta a produção de endorfina, auxiliando na redução de stress e insônia;



3? - Previne contra doentes, pois ajuda a controlar a glicemia no sangue;



4? - Fortalece o sistema imunológico, diminuindo riscos de gripes e resfriados;



3 - Melhora dia disposição no dia a dia, aumentando seu rendimento no trabalho e nas atividades diárias







Praticar exercícios lhe promove esses e vários outros benefícios.



Colabore com sua saúde, tenha bons hábitos, se alimente sem exageros, sua saúde agradece !