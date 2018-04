Emocione-se,

Você faz parte do milagre da raça humana. Pode continuar a aventura de viver. Não perca tempo.

Perder tempo é não dar bom conteúdo a ele. Para que você vive?

O que o mundo pode espera o melhor de você. E você tem muito para dar.

Que fruto você deixa para ser colhido por quem está de passagem e também a quem virá ?

O tempo vai passando e você pode fazer muito mais ?

Quer continuar jovem, criança até ?

Você pode ver o tempo passar sem envelhecer.

Para é isso tem que continuar sonhando, acreditando e fazendo.

Não é por ter vivido um certo número de anos que estamos velhos. Envelhecemos quando abandonamos nossos sonhos e ideais e deixamos de contribuir, de plantar, de colher. O tempo passando pode enrugar as linhas do rosto, já renunciar a utopia dos sonhos enruga a alma. É o sonho, a curiosidade, o interesse verdadeiro pelo mundo e pelos outros, que faz uma pessoa brilhar com a beleza que vem de dentro, transcendendo sua idade e seu tempo.

Já que está no fluxo da humanidade, faça valer. Se uma árvore parada produz frutos suculentos, com tantos nutrientes, imagine você, com tantas capacidades, do que será capaz.

Feliz Dia Novo!