A teoria do pêndulo diz que a nossa vida, assim como nossa cultura e economia se comporta como um pêndulo. Indo em todas as direções porém sempre voltando e passando pelo centro. Ou seja, exploramos continuamente diferentes caminhos, mas o equilíbrio está mesmo no centro.



Na economia, podemos dizer que, quando a economia está em recessão, estamos em um extremo do pêndulo e que as coisas devem começar a melhorar. O mesmo acontece com a economia que está muito positiva, as pessoas geralmente gastam mais e se arriscam mais financeiramente. Mas os investidores mais espertos se lembram em trabalhar antecipando o movimento do pêndulo.



Na sua vida também. Eu já passei fases de festas e fases de estudo e trabalho, mas sempre volto para um equilíbrio. (Talvez no meu caso seja uma exceção e eu fique mais no trabalho.)



E na cultura a mesma coisa. Eu gosto de lembrar dos tempos de Louis XIV, o rei sol, em que a corte usava maquiagem, perucas, perfumes e roupa super detalhadas.



O pêndulo vai e volta. Mas sempre retorna ao seu ponto de equilíbrio.



O que o pêndulo tem a ver com a nosso artigo? Talvez, a crise de privacidade do Facebook, que é dono do Instagram e WhatsApp, seja o início do fim do deslumbramento das selfies. Talvez seja este o ponto que as pessoas parem e pensem: Eu realmente preciso tirar foto fazendo biquinho? Esse momento realmente precisa de foto? Eu preciso mostrar para o mundo o que eu almocei, o lugar que eu almocei e com quem? Ou o boomerang (video que vai e volta) vire coisa do passado.



Se estiver certo, estamos nos encaminhando para um Instagram menos fútil! Viva! Que vitória da humanidade! Quem sabe podemos até eliminar a profissão "modelo de Instagram" ou "celebridade do Instagram" e começar a pensar em coisas mais sérias e dar valor a grandes inovações e arte que realmente é arte.



Não me leve a mal. Eu adoro artes, museus, quadros, ballet, opera, orquestra e comédia. Então eu curto um post com um video de uma dança, de uma maquiagem de halloween, um look de terno e gravata e uma arte bacana. Até uma bela foto artística! Mas, será que sou só eu? - eu já achava que a grande maioria do Instagram estava bobo.



E na crise de privacidade do Facebook, eu consegui achar um interesse! Talvez o pêndulo esteja tão esticado que as pessoas vão começar a filtrar mais o que fazem na rede. E o Instagram, Facebook e Whatsapp se tornem menos fúteis.



Dedos cruzados e fé na humanidade

Desde que o Facebook foi chamado para depor sobre as questões de privacidade de seus usuários, eu não parei de ver artigos sobre o assunto. E como eu tenho uma coluna na radio toda sexta-feira sobre tecnologia, eu preciso pesquisar noticias frescas. Mas não queria ficar falando de Zuckerberg nem Facebook. Porque eu simplesmente acho estas notícias desinteressantes. Então eu me perguntei: se eu acho estas notícias chatas, por que todos os sites de tecnologia estão falando sobre o assunto?A resposta mais rápida que veio na minha cabeça foi: as pessoas não tinham idéia que o que elas faziam nas redes sociais poderiam ser usadas para influenciar seus comportamentos de compra e votos. Talvez as pessoas nem sabiam que poderiam controlar a privacidade de seus posts e talvez nem soubesses que os aplicativos de outras empresas dentro do Facebook pudessem invadir sua privacidade com o objetivo de influenciar seu comportamento. Ok, Facebook e Cambrigde Analitica estão usando inteligência artificial para manter a gente mais viciado, ok, ok.Entretanto, continuei achando o assunto desinteressante, talvez porque já não era tão novidade pra mim. Até que caiu a ficha! O pêndulo! O pêndulo agora começa a voltar para o centro.