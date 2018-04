Zuckerberg diz que seus próprios dados foram vendidos a terceiros

No segundo dia de depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, o CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu nesta quarta-feira (11) que suas próprias informações pessoais foram vendidas para terceiros no escândalo de violação de dados na rede social.

O empresário de 33 anos voltou a pedir desculpas, admitir que o Facebook não protegia adequadamente a privacidade dos usuários e anunciar controles adicionais, que vão demorar a entrar em vigência.

Zuckerberg também afirmou aos congressistas que a regulação das redes sociais é "inevitável" e defendeu o modelo econômico do Facebook, apesar dos casos provados de manipulação e mau uso dos dados pessoais de seus usuários.