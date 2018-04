Winnie Mandela morre aos 81 anos na África do Sul

Winnie Mandela, ativista anti-apartheid e ex-esposa do sul-africano Nelson Mandela, morreu nesta segunda-feira (2) aos 81 anos em decorrência "de uma longa doença" em um hospital de Joanesburgo, anunciou seu porta-voz.

"É com grande tristeza que informamos ao público que a Sra. Winnie Madikizela-Mandela faleceu no hospital Milkpark de Joanesburgo na segunda-feira, 2 de abril", declarou Victor Dlamini em um comunicado.



Winnie foi casada com Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, durante os 27 anos em que ele ficou preso na Robben Island. Durante este período, ela lutou por sua libertação e pelos direitos dos negros do país, sofrendo detenções, prisões e proibições das autoridades brancas.



O casal se separou em 1992. A reputação de Madikizela-Mandela acabou sendo manchada depois por acusações de problemas legais e políticos. Em 1995, Nelson Mandela a demitiu de seu cargo no governo por acusação de corrupção.