Windsor já está no clima do casamento real

A cidade de Windsor, que vai receber o casamento do príncipe britânico Harry com a atriz americana Meghan Markle neste sábado (19), já está no clima do casamento real. Milhares de turistas e jornalistas já chegaram ao município de 30 mil habitantes. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas acompanhem a cerimônia da cidade.

Algumas vias que dão acesso para o Castelo de Windsor foram bloqueadas nesta quinta-feira (17) para o ensaio da cerimônia. Soldados da Força Armada e outros órgãos de segurança fizeram testes para os ajustes finais. Os noivos e membros da família real também participaram do ensaio.

A noiva Meghan confirmou que seu pai, Thomas Markle, não vai participar da cerimônia. Ainda não foi divulgado quem vai levar Meghan até o altar.