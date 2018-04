Washington diz ter prova de que Assad usou armas químicas em Duma

Os Estados Unidos têm provas de que o governo de Bashar Al Assad, na Síria, lançou um ataque químico no sábado passado na região de Duma, afirmou nesta sexta-feira (13) a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

"Não direi quando tivemos a prova. O ataque ocorreu no sábado e sabemos que foi um ataque químico", disse Nauert à imprensa, acrescentando que apenas alguns poucos países, como a Síria, tem "esse tipo de armas".

O suposto ataque químico intensificou ainda a crise provocada pela guerra civil na Síria que já dura mais de sete anos. No Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos e Rússia, aliada de Assad, trocaram farpas e não conseguiram aprovar nenhuma resolução.



O governo de Donald Trump ameaçou até atacar a Síria se for compravado que as forças de Bashar Al Assad usaram armas químicas.