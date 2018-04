Volkswagen e Audi marcam lugar no estacionamento autônomo

Fabricantes de automóveis testam modelo de estacionamento no aeroporto de Hamburgo

Prestes a aterrissar em Hamburgo? A Audi e a Volkswagen querem que os seus veículos não sejam uma preocupação para os viajantes. A partir de 2020, os automóveis destas marcas deverão estar aptos a estacionar sozinhos neste aeroporto. Os primeiros testes já começaram.



O processo será o seguinte: o condutor pode reservar um lugar a partir de casa, através de um app. Ao chegada ao aeroporto, basta deixar o veículo à entrada do estacionamento: o carro faz o resto automaticamente. Procurará um lugar gratuito, vago, nos andares selecionados.



O serviço de estacionamento autónomo "deverá estar disponível para os primeiros veículos do grupo a partir de 2020", anunciam as marcas em comunicado.



Além da função de estacionar sozinho, o carro poderá ainda dar conta de alguns "recados" enquanto o proprietário estiver ausente. Pode receber encomendas (que ficarão guardadas no porta-bagagens) e abrir as portas ao serviço de lavanderia (que depositará as roupas lavadas no interior).



À saída, os condutores podem contar com uma "cobrança rápida e sem filas na máquina de pagamento", comprometem-se as marcas. Em alternativa, o pagamento também poderá ser feito através do app.



No processo, que será implementado por etapas, a "segurança é a prioridade máxima", afirmam. "Nosso objetivo é criar veículos autônomos que facilitem a mobilidade para todos", explica Johann Jungwirth, diretor do Departamento Digital do Grupo Volkswagen.