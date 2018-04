Viktor Orban é eleito por mais 4 anos na Hungria

A mobilização dos eleitores foi recorde e algumas zonas eleitorais permaneceram abertas até três horas depois do previsto.



"É uma vitória histórica que nos oferece a possibilidade de continuar nos defendendo e defendendo a Hungria", declarou Orban a simpatizantes reunidos às margens do Danúbio.



Admirado pelas direitas populistas europeias e criticado pelos que o acusam de deriva autoritária, o primeiro-ministro húngaro, quer tornar "irreversíveis" as transformações que impulsou desde seu retorno ao poder, em 2010, após um primeiro mandato de 1998 a 2002.



Admirador do presidente russo Vladimir Putin, defensor da "democracia iliberal" e defensor autoproclamado de uma "Europa cristã", Orban exerce há oito anos um estilo de governo com controle crescente sobre a economia, os meios de comunicação e a justiça.



O líder húngaro também multiplicou os atritos com a União Europeia, em particular sobre a questão da imigração, apesar de seu país ser um dos principais beneficiários dos fundos europeus.



O resultado oficial definitivo da eleição será divulgado no meio da semana, quando se terá em conta os milhares de votos dos eleitores no exterior.



Oposição



Partidos de oposição fizeram campanha denunciando o clientelismo, a decadência dos serviços públicos e um poder aquisitivo insuficiente que levou um grande número de húngaros a emigrar.



O Jobbik, principal partido da oposição, não conseguiu melhorar seus resultados de quatro anos atrás, e teve que se contentar com 19,8% dos votos.



A lista de esquerda MSZP-P obteve 12,4% dos votos, e a formação ambientalista LMP, 6,9%.

O dirigente nacionalista Viktor Orban obteve vitória nas eleições legislativas na Hungria e exercerá um terceiro mandato para continuar com sua centralização de poderes e com seu confronto com a União Europeia.De acordo com os resultados preliminares, o partido Aliança dos Jovens Democratas (Fidesz), que ele fundou em 1988, obteve 48,8% dos votos. A vantagem foi de quase 30 pontos sobre o movimento da extrema-direita Jobbik.Com uma crescente participação dos eleitores (69,2%), o primeiro-ministro obterá 133 das 199 cadeiras no parlamento húngaro, o que significa uma grande maioria de dois terços, como aconteceu em 2010 e 2014.