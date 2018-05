Viggo Mortensen se une à causa catalã

La família d'@omnium cada dia és més gran i, des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci. Gràcies per ser-hi, Viggo!



Avui ja som 115.000 socis! Si encara no ho ets, suma-t'hi ?? https://t.co/C6nNXCayD6 pic.twitter.com/WBytEJZ60S

— Òmnium Cultural (@omnium) 10 de maio de 2018



"A família da Omnium é cada vez maior e, a partir de hoje, temos a honra de contar com o apoio do ator Viggo Mortensen como novo sócio", disse a instituição no Twitter, mensagem que pouco depois foi retuitado pela conta do americano.



O ator, de 59 anos, criado na Argentina e atualmente residente em Madri, mantém desde 2010 um relacionamento com a atriz catalã Ariadna Gil. No ano passado, ele se manifestou a favor de um referendo de autodeterminação na Catalunha.





Fundada em 1961 para promover a língua e a cultura catalãs reprimidas pela ditadura de Francisco Franco (1939-1975), a Omnium se tornou nos últimos anos um ator relevante do processo separatista lançado na Catalunha. Junto com a associação ANC organizou multitudinários protestos na região.



Seu atual presidente, Jordi Cuixart, encontra-se em prisão preventiva desde meados de outubro. Ele é acusado de rebelião por seu envolvimento no processo de secessão liderado pelo governo regional catalão de Carles Puigdemont e que levou a uma frustrada declaração de independência em 27 de outubro.