Vento e seca alimentam incêndios mortais na Califórnia

Cerca de 12.000 bombeiros lutavam nesta segunda-feira (30) contra chamas de 17 grandes incêndios que avançavam na Califórnia alimentados pela seca e por ventos, e que mataram pelo menos sete pessoas.



O mais forte dos incêndios, o Carr, já matou seis pessoas, incluindo uma senhora de 70 anos, Melody Bledsoe, e seus dois bisnetos de quatro e cinco anos, identificados como Emily Roberts e James Roberts, apelidado de Junior.

"Falei com Junior por telefone até que morresse", relatou o marido de Melody à CNN, recordando que suas últimas palavras foram: "Venham logo, me tirem daqui, o fogo está entrando pela porta de trás, vêm vovô".

"Eu vivi nesta comunidade toda a minha vida e nunca tinha visto um incêndio que provocasse tanta destruição", confessou o supervisor do condado de Shasta, Leonard Moty, referindo-se ao incêndio Carr, que assola o norte da Califórnia.

Alyce Macken lembrou à AFP que ela e seu marido Ted tiveram apenas alguns minutos para fugir de casa, na cidade de Redding: "Às seis horas da manhã alguém bateu na porta, e o comissário nos disse que tínhamos 15 minutos para sair. Saímos em 10. Eu estava tremendo".

Macken, que está aposentada, explicou à AFP que ela fugiu e encontrou outros vizinhos em estado de pânico em um shopping center próximo, de onde viu sua casa queimar.

"Foi quase como um tornado de fogo que veio sobre a colina e varreu nossa casa, varreu a casa do nosso vizinho", explicou.

As autoridades evacuaram cerca de 38 mil moradores no condado de Shasta devido ao incêndio Carr, que já destruiu quase 39 mil hectares e apenas 17% do fogo está controlado.

Uma névoa espessa de fumaça cobrindo uma grande área do norte da Califórnia provocava problemas respiratórios e limitava a visibilidade.

Segundo os Serviços de Emergência do Governo da Califórnia (Cal OES), 12.000 bombeiros de várias partes do país, incluindo Flórida e Nova Jersey, ajudam no combate aos incêndios no Estado.