Venezuelanos lotam consulado chileno em busca de visto especial

O consulado do Chile em Caracas amanheceu nesta segunda-feira (16) lotado de venezuelanos em busca do visto especial para viver no país. A nova documentação anunciada pelo governo chileno é percebida pelos venezuelanos como mais uma barreira do que uma concessão para que escapem da crise econômica.

Como o consulado não prestou serviço nesta segunda-feira, vários venezuelanos se espremiam para ler um pequeno quadro que enumera os passos para obter o documento, anunciado no dia 8 de abril pelo presidente chileno, Sebastián Piñera.

No site do ministério de Relações Exteriores se esclarece que o visto de "responsabilidade democrática" é para aqueles que queiram morar no Chile, ficando isentos os venezuelanos que queiram entrar no país apenas para fazer turismo.

O fluxo para o Chile é crescente. De 8.001 migrantes em 2014 se passou para 84.586 em 2017, segundo o ministério do Interior chileno.