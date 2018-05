Venezuela rejeita pedido dos EUA para suspender eleições

Presidente Nicolas Maduro promete convocar um diálogo nacional com adversários, mas apenas após o pleito do próximo dia 20

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou nesta segunda-feira suspender as eleições de 20 de maio, como pediram os Estados Unidos na OEA, e defendeu um novo diálogo com a oposição após a votação, antecipando sua vitória.



"Na Venezuela, chova ou faça sol, haverá eleições presidenciais no próximo domingo, dia 20 de maio", disse Maduro em um comício.



Maduro prometeu convocar um "diálogo nacional" com seus adversários após as eleições, antecipando sua vitória sobre o principal concorrente, o dissidente chavista Henri Falcón, e pediu ao presidente da República Dominicana, Danilo Medina, que organize os encontros em Santo Domingo.



"Assim que o povo da Venezuela exercer sua soberania e me eleger presidente (...), de maneira imediata vou convocar um grande diálogo nacional pela paz. Já pedi o apoio do presidente Danilo Medina".



O vice-presidente americano, Mike Pence, havia exigido que Maduro suspendesse as eleições de 20 de maio, as quais qualificou como "fraude", e desafiou o presidente venezuelano a organizar uma votação "real".



Washington também ampliou suas sanções contra pessoas vinculadas ao governo venezuelano, bloqueando ativos de três cidadãos e de 20 empresas por ligações com o narcotráfico e com lavagem de dinheiro.



A eleição de 20 de maio é boicotada pela coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), que se nega a apresentar candidatos para um processo que qualifica de "show fraudulento".