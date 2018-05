Venezuela reelege Maduro para mais seis anos

Maduro foi reeleito com 67,7% dos votos válidos, ou 5.823.782 votos, segundo a Comissão Nacional Eleitoral

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, foi reeleito neste domingo (20) para mais seis anos de mandato. A reeleição a reeleição vem em um pleito com comparecimento moderado do eleitorado, com um boicote da oposição e sob risco de não reconhecimento pela comunidade internacional.



Maduro foi reeleito com 67,7% dos votos válidos, ou 5.823.782 votos, segundo a presidente da CNE (Comissão Nacional Eleitoral), Tibisay Lucena.



Depois de votar em uma escola da zona oeste de Caracas, Maduro advertiu que "a vontade do povo venezuelano será respeitada aqui e no mundo". Também pediu o fim da "feroz campanha" dos Estados Unidos e de vários países contra seu governo.



A MUD – principal sigla da oposição ao governo venezuelano – se recusou a participar por considerar o processo uma "fraude" para perpetuar Maduro no poder. EUA, Canadá, UE (União Europeia) e vários países latino-americanos afirmam que a eleição não é justa nem transparente.



"As chamadas eleições de hoje na Venezuela não são legítimas", tuitou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert. "Os Estados Unidos estão ao lado das nações democráticas no mundo que apoiam o povo venezuelano e seu direito soberano de escolher seus representantes em eleições livres e justas."



"Têm que nos reconhecer", afirmou mais cedo Maduro, antes de reiterar sua "irritação" por países como Estados Unidos e França o chamarem de "ditador".