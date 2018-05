Venezuela liberta preso político em 'gesto de 'paz' aos EUA

A Venezuela libertou neste sábado (26) o mórmon americano Joshua Holt e sua esposa, a venezuelana Thamara Caleño, detidos há dois por acusação de conspiração. O casal seguiu para Washington, nos Estados Unidos, onde foram recebidos pelo presidente Donald Trump.

O ministro venezuelano da Comunicação, Jorge Rodríguez, disse que a soltura foi concedida ao americano a pedido de Maduro, apesar das acusações de "espionagem" e "violência".

"Este é um gesto que enaltece nosso presidente (...) e que esperamos que seja lido por esses fatores que de forma permanente promovem a agressão e a violência contra a Venezuela como uma intenção profunda de busca de paz", disse.

No entanto, o governo americano decidiu manter as sanções econômicas contra a Venezuela, após qualificar de "farsa" a reeleição do presidente Nicolás Maduro.

"Muito contente de que Josh Holt esteja de volta à casa com sua família, onde sempre pertenceu. As sanções continuam até que a democracia volte à Venezuela", escreveu o vice-presidente Mike Pence em sua conta no Twitter.

As relações entre os dois países, que não trocam embaixadores desde 2010, estão tensas desde a imposição de novas sanções econômicas de parte de Washington após as eleições de 20 de maio, nas quais Maduro foi reeleito.

Os Estados Unidos impuseram em 2015 as primeiras sanções contra funcionários venezuelanos, que afetam atualmente 70 pessoas e cerca de trinta entidades, entre elas a petroleira PDVSA, mas as medidas foram endurecendo desde agosto passado com o objetivo declarado do governo Trump de "restaurar a democracia" na Venezuela.