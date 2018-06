Venezuela liberta 80 presos políticos

03.06.2018 19:26

Medida foi promessa de campanha de Nicolás Maduro

Oitenta opositores do governo da Venezuela foram libertados no final de semana. Os presos políticos foram libertados em duas levas, na sexta-feira e no sábado, em cumprimento a uma promessa eleitoral do presidente Nicolás Maduro.



Na lista de libertos, deputados, prefeitos, militares e até antigos aliados do ex-presidente Hugo Chavez, acusados de conspirar contra o atual governo.



Antes de serem soltos, os oposicionistas comparecem a uma solenidade no Ministério do Exterior, perante a chanceler Delcy Rodríguez, que também é presidente da Assembleia Nacional Constituinte.



Os ex-presos devem cumprir medidas cautelares, como não sair do país nem dar declarações à imprensa. A ONG Foro Penal estima em 397 o número de presos políticos no país. A expectativa é que haja novas libertações.