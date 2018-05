Venezuela começa a sentir efeitos internacionais da eleição

A Venezuela começava a sentir nesta segunda-feira (21) o custo da reeleição do presidente Nicolás Maduro, em eleições não reconhecidas pela oposição e por vários países.

"A eleição da Venezuela foi uma farsa, nem livre nem justa. O resultado ilegítimo desse falso processo é mais um golpe para a orgulhosa tradição democrática da Venezuela", denunciou o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.

"Os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados enquanto a Venezuela desmorona e a miséria de seu valente povo continua", prometeu.

Por sua vez, os 14 países do Grupo de Lima, do qual o Brasil faz parte, convocaram seus embaixadores em Caracas para consultas e concordaram em "reduzir o nível de suas relações diplomáticas com a Venezuela", em protesto contra o polêmico processo eleitoral. O grupo, criado para buscar uma alternativa para a crise venezuelana, não reconhece o resultado da eleição.

Em contrapartida, o presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Maduro em um telegrama, desejando "saúde e sucesso na solução dos desafios sociais e econômicos que o país enfrenta".

Maduro recebeu no domingo 68% dos 8.603.936 votos, contra 21,2% do ex-chavista Henri Falcón, para quem o processo não teve legitimidade. O candidato opositor, que pediu uma nova votação, acusou o governo de "compra de votos" e "chantagem" com os programas sociais.

Apesar de ter celebrado uma vitória por "nocaute", o presidente foi reeleito em uma votação que registrou um índice recorde de abstenção de 52%, após o boicote convocado pela opositora MUD (Mesa da Unidade Democrática), que considerou a eleição uma "farsa" para perpetuar Maduro no poder.

Falcón e o pastor evangélico Javier Bertucci, o terceiro candidato, denunciaram que Maduro coagiu os eleitores com os "pontos vermelhos", locais onde o partido governista registrou os eleitores com um carnê necessário para receber ajuda social.

Estados Unidos, Canadá, União Europeia e vários países da América Latina respaldaram a MUD, antecipando que não reconheceriam os resultados. Chile, Panamá e Costa Rica reafirmaram a posição nas últimas horas.

O panorama é sombrio para um país isolado e arruinado, com uma população que suporta a falta de alimentos e remédios, um custo de vida muito elevado - um salário mínimo compra apenas meio quilo de carne - e o êxodo de centenas de milhares de pessoas.

"Os cenários estão claros: tensão política, radicalização as partes, repressão, desconhecimento internacional em massa, aprofundamento das sanções e o clímax da crise econômica", opina o analista Luis Vicente León.