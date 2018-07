Venezuela acusa Equador de atentar contra sua soberania

Presidente equatoriano, Lenín Moreno, adotou medidas contra comentários de Nicolás Maduro, que pediu o fim da perseguição a Rafael Correa

O governo da Venezuela acusou o presidente do Equador, Lenín Moreno, de ir contra a sua soberania, em uma nota de protesto entregue nesta sexta-feira (6) à encarregada de negócios equatoriana em Caracas.



Moreno suspendeu o envio do novo embaixador equatoriano à Venezuela e entregou uma nota de protesto a Caracas, depois dos comentários do colega venezuelano, Nicolás Maduro, que pediu o fim da "perseguição" contra o ex-presidente equatoriano Rafael Correa.



Correa é alvo de uma ordem de prisão por suposto vínculo com o sequestro de um opositor. A queixa venezuelana foi transmitida pelo vice-ministro do país para América Latina, Alexander Yánez.



O diplomata equatoriano defendeu a solidariedade de Maduro com Correa, assinalando que se trata de um "amigo" da Venezuela, onde é "admirado e respeitado por suas qualidades éticas, políticas e humanitárias".



O governo de Donald Trump "ameaçou a Venezuela com uma operação militar e impôs medidas de coerção unilaterais contra e economia e o povo venezuelanos", destacou a nota de Caracas, que também pediu respeito à reeleição de Maduro em 20 de maio.



Na quinta-feira (5), Moreno disse que se opõe "drasticamente" a uma intervenção militar na Venezuela, se referindo a versões da imprensa nos Estados Unidos de que Trump apresentou ao seu gabinete em agosto de 2017 a possibilidade de invadir o país.