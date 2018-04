Veneza inaugura catracas 'polêmicas' para restringir a entrada de turistas

Uma polêmica medida para conter uma "invasão" de turistas na cidade italiana de Veneza começou a ser implementada neste sábado (28). Foram instaladas catracas em dois pontos importantes da cidade, que costuma receber 30 milhões de pessoas por ano, com o objetivo de evitar um possível colapso em casos de fluxos excepcionais de visitantes, como neste feriado prolongado do 1º de maio.

Mas a novidade não foi bem recebida por todos. Pelo menos 30 jovens manifestantes removeram, na manhã deste domingo (29), uma das cancelas de metal instaladas pela Prefeitura de Veneza para desviar os turistas em caso de superlotação. Com o slogan "Veneza não é uma reserva, não estamos em perigo de extinção", o protesto foi organizado pela juventude de alguns centros sociais locais, como Morion, Sale Docks e o Rivolta di Mestre.





Os postos de controle temporários foram colocados ao pé da famosa ponte projetada pelo arquiteto espanhol Calatrava, chamada Ponte da Constituição, e em outro acesso, logo após a estação ferroviária de Santa Lucia. Quando a afluência for grande demais, serão fechados.