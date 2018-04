Vendedores de rua senegaleses criam desfile de moda em Barcelona

Projeto começou em junho de 2017 e tem como objetivo tirar das ruas 200 vendedores ambulantes

Vendedores ilegais senegaleses participaram nesta sexta-feira (6) de um desfile em Barcelona para apresentar sua própria coleção de "roupa legal feita por gente ilegal".



Cerca de 15 vendedores apresentaram uma pequena coleção de camisetas e roupa, criada em colaboração com o Centro Universitário de Desenho de Barcelona, segundo a agência de notícias AFP. Uma campanha de crowdfunding permitiu reunir € 48 mil para sua recém-criada Associação Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.



O projeto, que começou em junho de 2017, tem como objetivo tirar das ruas 200 vendedores ambulantes e encontrar alternativas à venda de artigos falsificados comprados de comerciantes chineses, segundo a plataforma PlayGround Do, que apoia o projeto.



O coletivo também tem o assessoramento de um escritório de advogados.



"Queremos mostrar nosso valor para quem não quer ver, queremos trabalhar de forma legal para contribuir para a economia de Barcelona, que é nossa cidade", disse um porta-voz dos vendedores, Aziz Faye, citado em comunicado. "Sobreviver não é crime", é um dos slogans do coletivo.



Centenas de africanos sem documentos vivem da venda de produtos falsificados nas ruas de Barcelona.