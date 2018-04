O nascimento do terceiro filho dos duques de Cambridge, William e Kate Middelton, é um evento de interesse mundial, mas também uma importante fonte de rendimento para as casas de apostas locais. Kate Middleton deu à luz um menino nesta segunda-feira (23), mas seu nome só será divulgado nesta quarta (25). O nome da criança ainda não foi divulgado. O mesmo ocorreu quando os filhos mais velhos do casal – príncipe George, quatro anos, e a princesa Charlotte, dois – nasceram. Somente dias depois do nascimento é que seus nomes foram anunciados.

Arthur, nome de um dos reis mais conhecidos de Inglaterra e também nome do meio do pai, o príncipe William, é o mais cotado. Em segundo lugar, está o nome do marido da rainha Vitória, Albert.



Após o nascimento do bebê e o anúncio do sexo, as apostas no nome James (Tiago em inglês), até então não muito votado, dispararam e este está atualmente no terceiro lugar.



Os britânicos não descartam nomes mais tradicionais como Frederick, Philip (nome do bisavô), Thomas e Henry.