Príncipe britânico se casará neste sábado (19) com a atriz americana Meghan Markle

Veja as 10 datas mais significativas na vida do príncipe Harry da Inglaterra, que em 19 de maio se casará com a atriz americana Meghan Markle.



1984 - Nascimento

Sua alteza real, o príncipe Harry Charles Albert David de Gales, nasceu às 04h20 do dia 15 de setembro no hospital St. Mary's de Londres, assim como seu irmão mais velho, o príncipe William, dois anos antes. Nasceu terceiro na linha de sucessão ao trono (agora ele é o sexto, após o nascimento de seu sobrinho Louis).



1997 - Morte de sua mãe

A morte de Diana em um acidente de carro em Paris foi um duro golpe que ele levou muitos anos para assimilar. Aos 12 anos, caminhou pelas ruas de Londres acompanhando o caixão de sua mãe e chorou inconsolavelmente no enterro. Durante anos bloqueou a dor, até que acabou recorrendo a um psicólogo quando tinha 28 anos, após dois anos de "caos total" em sua vida, que atribuiu ao luto.



2004 - Lesotho

A viagem de Harry à pobre nação do sul da África teve um grande impacto no jovem príncipe. Durante seu ano sabático, trabalhou em um lar para órfãos da aids. Tornando sua uma das causas de sua mãe, a defesa dos que sofrem desta doença, ele e o príncipe Seeiso de Lesotho criaram a organização de caridade Sentebale. Muitas vezes volta a visitar os jovens que conheceu quando eram crianças.



2005 - Escândalo do uniforme nazista

Durante sua juventude desenfreada, Harry era assíduo nas boates de Londres e amante das mulheres, de beber e de fumar, e, se fosse necessário, de brigar com os paparazzi. Suas atitudes eram vistas com afeto até que, em 13 de janeiro de 2005, foram publicadas fotos suas em uma festa de "coloniais e nativos" fantasiado com um uniforme nazista, do Afrika Korps. Teve que se desculpar.



2007 - Primeiro serviço no Afeganistão

Depois de suspender sua ida ao Iraque, o segundo-tenente Gales foi enviado ao Afeganistão, onde serviu prestando cobertura aérea à Infantaria. Chegou a fazer patrulhas a pé no volátil sul do país e entrou em combate usando uma metralhadora. O oficial teve que retornar após 10 semanas, depois que meios de comunicação estrangeiros revelaram sua presença.



2012 - Festa em Las Vegas

Antes de voltar ao Afeganistão, Harry foi a uma festa em Las Vegas e acabou sendo fotografado nu com uma mulher desconhecida. As fotos, publicadas em 21 de agosto, deram a volta ao mundo. Os jornais britânicos decidiram inicialmente não publicá-las, mas "The Sun" rompeu o embargo e acabou publicando.



2012 - Retorno ao Afeganistão

Harry aprendeu a pilotar helicópteros de combate Apache com a ideia de voltar ao Afeganistão. O capitão Gales chegou a sua base no sul em 7 de setembro. Dormiu em tendas de campanha e contêineres, e serviu 20 semanas na primeira linha. Quando lhe perguntaram se havia matado talibãs, se limitou a responder: "Te pedem que faça coisas que esperam que você faça quando usa esse uniforme".



2014 - Os Jogos Invictus

O príncipe soldado adotou a causa dos militares feridos e criou para eles os Invictus, uma competição esportiva ao estilo dos Jogos Paralímpicos, que teve sua primeira edição em Londres em setembro de 2014. Mais de 400 militares de 13 países participaram. As edições seguintes aconteceram em Orlando em 2016, Toronto em 2017 e Sydney em 2018.



2017 - Noivado

Harry conheceu a atriz americana Meghan Markle por uma amiga em comum. Se viram em duas ocasiões em Londres em julho de 2016, antes de irem juntos para Botswana. Harry confirmou a relação em novembro de 2016, e um ano depois, em 27 de novembro, o casal anunciou seu noivado.



2018 - Casamento

Harry e Meghan Markle se casarão no castelo de Windsor em 19 de maio, em uma cerimônia na capela de São Jorge que será transmitida pela televisão para meio mundo. O casal viverá na casa conhecida como Nottingham Cottage, nas imediações do palácio de Kensington, em Londres.