Ao menos 8 pessoas ficaram feridas em ataque com faca na Alemanha

O ônibus seguia para Travemuende, uma praia perto da cidade de Luebeck, quando o homem atacou várias pessoas, informaram as fontes.

Schleswig-Holstein informou nas redes sociais que uma grande operação está ocorrendo no local para determinar as circunstâncias do incidente.



Segundo o jornal britânico "The Guardian", um porta-voz da polícia, Duerk Duerbrook, informou que o ataque ocorreu no distrito de Kücknitz e que um suspeito foi detido.



O jornal local " Lübecker Nachrichten" afirmou que, segundo um dos passageiros, uma pessoa havia acabado de dar lugar para uma idosa se sentar quando o agressor lhe acertou no peito.



Ainda de acordo com o jornal, um carro de polícia que estava por perto pode chegar rapidamente ao local para deter o suspeito.



Ainda não há informações sobre a identidade do agressor ou a motivação do crime.



A polícia do estado de

Embora o motivo para o crime ainda não tenha sido estabelecido, esse incidente acontece em um contexto de tensão na Alemanha, onde vários ataques ou tentativas de atentados foram registrados nos últimos anos, particularmente com facas. O país permance em alerta alto há três anos.

O último caso de uma tentativa de ataque foi relatado em junho de 2018, quando a polícia anunciou que havia frustrado um atentado com "bomba biológica" após a prisão de um tunisiano suspeito de estar ligado ao grupo Estado Islâmico.

Acredita-se que o homem de 29 anos, que chegou à Alemanha em 2015, tivesse a intenção de encher a bomba com ricina, um veneno.

O ataque terrorista mais grave em solo alemão continua sendo o do mercado de Natal em Berlim, em dezembro de 2016, reivindicado pelo EI e que matou 12 pessoas.