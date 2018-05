União Europeia reitera ao Irã seu apoio ao acordo nuclear

Manifestação foi feita antes da decisão de Donald Trump, que deve informar sua posição sobre o pacto ainda nesta terça-feira (8)

A UE (União Europeia) manifestou nesta terça-feira (8) seu apoio a que "todas as partes" continuem aplicando o acordo nuclear com o Irã, durante uma reunião com o vice-chanceler iraniano, a algumas horas antes de Washington anunciar sua decisão sobre esse pacto histórico.



Junto com os representantes europeus durante as negociações (França, Reino Unido e Alemanha), a UE aproveita "essa oportunidade para reiterar [a Abas Araghchi] seu apoio à aplicação plena e efetiva do acordo por todas as partes", anunciou a diplomacia comunitária em um comunicado.



O Irã já informou que abandonará o acordo caso sejam feitas novas exigências ou mudanças.



"Estamos preparados para todos os cenários. Se a América sair do acordo, nossa economia não será impactada", disse o presidente do Banco Central iraniano, Valiollah Seif, na televisão estatal.



Apesar de afirmar que a economia não será impactada, a moeda iraniana, o rial, está próximo de recordes negativos em relação ao dólar no mercado livre, o que indica que os moradores do Irã buscam comprar uma moeda forte para se precaverem no caso de uma reviravolta financeira com a decisão de Trump.