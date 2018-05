União Europeia quer preservar acordo com Irã

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, lamentou nesta terça-feira (8) a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo nuclear com o Irã e expressou a determinação do bloco em "preservá-lo".

O acordo nuclear assinado com o Irã em 2015 "cumpre seu objetivo de garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares. A UE está determinada a preservá-lo", disse Mogherini em Roma, durante breve declaração à imprensa, que não pôde fazer perguntas.

Em uma aguardada decisão, o presidente americano, Donald Trump, havia anunciado minutos antes sua saída do pacto, assinado em 2015, pelo seu país, França, Reino Unido, Rússia, China e Alemanha com o Irã a fim de evitar o desenvolvimento de armamento nuclear por parte de Teerã.

Trump antecipou, ainda, sanções contra Teerã e "qualquer nação que ajude o Irã em sua busca por armas nucleares". Seu assessor de Segurança Nacional, John Bolton, explicou em seguida que as empresas estrangeiras terão meses para cancelar suas operações na República Islâmica.

A alta funcionária europeia, que disse estar "especialmente preocupada com o anúncio de novas sanções", pediu à comunidade internacional que continue implementando o acordo, um apelo que reiterou explicitamente para o Irã.

"Mantenha-se fiel aos seus compromissos, como nós (...) E juntos, com o restante da comunidade internacional, preservaremos o acordo nuclear", acrescentou.

Diante da possível repercussão das sanções sobre empresas europeias, a chefe da diplomacia do bloco expressou a determinação do bloco em "agir de acordo com seus interesses em questão de segurança e proteger seus investimentos econômicos".

Em janeiro de 2016, a UE decidiu suspender suas sanções econômicas e financeiras sobre o Irã, depois de seu governo se comprometer a garantir o caráter estritamente pacífico do programa nuclear iraniano em troca de uma suspensão das sanções internacionais.