Ultradireita francesa denuncia 'golpe' da UE na Itália

Após renuncia do premiê Giuseppe COnte, italianos terão novas eleições até início de 2019

A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, denunciou nesta segunda-feira (28) "um golpe de Estado" da União Europeia na Itália, onde o presidente Sergio Martella escolheu Carlo Cottarelli, que encarna a austeridade orçamentária, para dirigir o país rumo a novas eleições após a renúncia de Giuseppe Conte.



"A União Europeia e os mercados financeiros voltam a confiscar a democracia. O que acontece na Itália é um golpe de Estado, um roubo do povo italiano por instituições ilegítimas. Diante dessa negação da democracia, a raiva dos povos cresce em toda Europa!", tuitou a presidente da FN (Frente Nacional).



O presidente Sergio "Mattarella está dando um golpe de Estado institucional; deve ser o garante das instituições, deve estar a serviço da Constituição italiana, mas hoje está a serviço da UE e da Comissão Europeia", declarou o vice-presidente da FN, Nicolas Bay, ao canal de televisão francês France 2.



Em pleno caos político, o presidente italiano impôs seu veto no domingo (27) a um governo populista composto pelo Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) e pela Liga (extrema direita), após a coalizão indicar o economista Paolo Savona, de orientação eurocética, para comandar a pasta de Economia e Finanças.



Carlo Cottarelli, um economista de 64 anos e ex-alto funcionário do FMI (Fundo Monetário Internacional), deve receber a tarefa de formar um governo técnico que não tem quase nenhuma possibilidade de obter a confiança do Parlamento, o que deve levar o país para novas eleições.



Novas eleições



Nomeado chefe de governo da Itália na manhã desta segunda-feira (28), Cottarelli anunciou que dirigirá um governo "neutro" que garanta a organização de novas eleições "no mais tardar no início de 2019".



"Vou apresentar-me ao Parlamento com um programa que, se receber o voto de confiança, prevê apenas a aprovação da lei de orçamentos, depois do que será dissolvido para a celebração de eleições no mais tardar no início de 2019", afirmou.



Designado nesta segunda-feira (28) como primeiro-ministro pelo presidente Sergio Mattarella, Cottarelli acrescentou que se não conquistar o voto de confiança do Parlamento convocará novas eleições para depois de agosto. O economista não deve receber o apoio do Parlamento, que tem a maioria formada pelos partidos Movimento 5 Estrelas e Liga.



O novo primeiro-ministro, que dirigirá um governo de transição para tranquilizar os mercados e a União Europeia, destacou que seu governo administrará corretamente as contas públicas e que considera "essencial" o diálogo com a Europa.



"O diálogo com a Europa é chave, deve ser construtivo com o reconhecimento do papel da Itália como país fundador da União Europeia e de nossa participação na Eurozona", afirmou.



Após a designação de Cotarelli, o spread, ou seja a diferença entre os rendimentos dos títulos a 10 anos na Itália e Alemanha, que havia alcançado na manhã de segunda-feira (28) o maior nível desde novembro 2013, a 233 pontos, caiu ao meio-dia para 192.



A Bolsa da Itália operava em queda de 1,4% no meio da jornada, uma consequência da preocupação dos mercados com a situação política na Itália.