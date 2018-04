UE prolonga sanções contra Irã por um ano

As sanções são contra mais de 80 personalidades do Irã por "graves violações dos direitos humanos"

A União Europeia (UE) prolongou por um ano, nesta quinta-feira (12), as sanções contra mais de 80 personalidades do Irã. O conselho do bloco anunciou que as medidas restritivas são por "graves violações dos direitos humanos" no país.



As sanções foram prolongas até 13 de abril de 2019. As medidas foram impostas no começo de 2011 e prolongadas desde então. Nelas, 82 pessoas e uma entidade não podem viajar e seus bens ativos foram congelados. Elas também implicam um embargo de exportações - ao Irã - de equipamentos que possam ser usados para a "repressão interna" e "para o controle de telecomunicações".