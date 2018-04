UE proíbe importação de 20 frigoríficos brasileiros

unidades de tradicionais cooperativas do Paraná: Copacol, de Cafelândia; Copagril, de Marechal Cândido Rondon; Coopavel, de Cascavel; e LAR, de Matelândia.

Outro frigorífico paranaense, da empresa Avenorte Avícola, de Cianorte, também está na lista. Outras empresas de menor porte também sofreram com o embargo: Zanchetta Alimentos, de Boituva (SP); São Salvador Alimentos, de Itaberaí (GO); e Bello Alimentos, de Itaquiraí (MS).





a UE estaria usando preocupações sanitárias que não têm base técnica para justificar as proibições de exportações de frango do Brasil.



A

Maggi afirmou que não há evidências, no entanto, de problemas com as condições sanitárias do frango brasileiro. "Isso não é sanitário, isso é comercial", disse Maggi, na terça, referindo-se às proibições de importação planejadas.

O vice-presidente de Mercados da ABPA, Ricardo Santin, disse à Reuters nesta quinta-feira que um total de nove empresas foram afetadas pelo descredenciamento da UE.O embargo afeta aindaNa terça-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já havia sinalizado que a UE se preparava para barrar as exportações de frango do Brasil e, por conta disso, o Brasil iria acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC).Segundo ele,polêmica sobre as exportações de frango surgiu depois que Polícia Federal (PF) implicou a BRF em uma nova fase da operação Carne Fraca, alegando que a companhia buscava burlar os padrões de segurança alimentar.*Com agências