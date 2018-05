UE processa seis países por má qualidade do ar

Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Hungria e Romênia foram penalizados por não cumprirem obrigações por termos de qualidade do ar

A Comissão Europeia decidiu nesta quinta-feira (17) processar seis países membros no Tribunal de Justiça da UE por não terem cumprido suas obrigações em termos de qualidade do ar.



Os países penalizados foram a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Hungria e Romênia por não respeitarem "os valores-limite de qualidade do ar acordados e por não adotarem medidas adequadas para tornar mais breves possíveis os períodos de pico de poluição".



Um total de nove países estava sob ameaça da Comissão, no entanto a Espanha, a Eslováquia e a República Tcheca escaparam da sanção.



A Comissão alertou que vai monitorar de perto os efeitos da aplicação.



A Alemanha, a França e o Reino Unido foram punidos por não respeitarem os valores fixos do dióxido de nitrogênio "que provém principalmente do tráfego rodoviário e da indústria" e diz respeito principalmente às aglomerações urbanas.



Hungria, Itália e Romênia foram processadas devido à concentração alta e persistente de partículas (PM10), elementos como poeira, fumaça ou pólen naturalmente presentes no ar, mas cuja concentração é agravada pela poluição.



Segundo a Agência Europeia do Ambiente, a poluição por partículas finas é responsável por quase 400 mil mortes prematuras por ano, incluindo 66 mil na Alemanha, 60 mil na Itália e 35 mil na França.



Com relação ao dióxido de nitrogênio, as mortes prematuras são estimadas em 75 mil por ano na Europa, 14 mil no Reino Unido, 12,8 mil na Alemanha e 9,3 mil na França.