UE prepara contramedidas se EUA sobretaxarem veículos europeus

A comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, advertiu, nesta quinta-feira (19), que a UE (União Europeia) prepara uma lista de produtos americanos para taxar, caso os Estados Unidos cumpram sua ameaça e aumentem os tarifas para veículos europeus.



"Estamos preparando junto aos Estados-membros uma lista de medidas de reequilíbrio (...) e deixamos isso claro para nossos sócios americanos", afirmou Malmström durante uma entrevista coletiva no German Marshall Fund, em Bruxelas.



"Sobre o aço e o alumínio, o mundo enfrenta desafios inegáveis como resultado da sobrecapacidade global (...), mas movimentos similares nos carros seriam desastrosos", acrescentou.



Os europeus já aumentaram, em 22 de junho, suas tarifas em uma lista de produtos americanos, como jeans, uísque bourbon ou cigarro, em resposta à decisão de Washington de impor pesadas taxas ao alumínio e aço europeus.





EU car manufacturing in the US is a big - and growing - business. Our companies invest billions of dollars, spur significant R&D, create good jobs all across the US -- and end up boosting US exports as the cars get shipped back to EU, China & the rest of the world. pic.twitter.com/HGhiJ9EbqQ