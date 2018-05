UE pede revisão do calendário eleitoral na Venezuela

Eurodeputados criticaram presença de "presos políticos" no país e o impedimento da participação de todos os partidos

A chefe da diplomacia da UE (União Europeia), Federica Mogherini, pediu nesta quarta-feira (2) um calendário eleitoral "acordado" e "concreto" na Venezuela que deveria sofrer uma "revisão" a pouco mais de duas semanas para a eleição presidencial no país latino-americano.



"Pedimos uma revisão do calendário eleitoral baseada em um calendário acordado e concreto", disse à Eurocâmara, em Bruxelas, Mogherini, para quem a revisão "não é uma mera questão de data, mas de procedimento eleitoral".



O governo venezuelano deve estabelecer as bases para eleições "livres, justas, com um calendário consensual e com a participação de todos os partidos políticos", acrescentou a chefe da diplomacia europeia durante um debate de "urgência" sobre a Venezuela na Eurocâmara.



Os eurodeputados dos grupos majoritários, que aprovaram nesta manhã a celebração do debate, criticaram a presença de "presos políticos" no país e o impedimento da participação de todos os partidos. Por isso, solicitaram que o resultado dessa eleição presidencial de 20 de maio não seja reconhecido.



"Não podemos aceitar eleições nas quais há presos políticos", "em que não podem concorrer todos os partidos em igualdade de condições", nas quais o poder eleitoral "não é neutro", lamentou Esteban González Pons, eurodeputado do Partido Popular Europeu (PPE, direita).



O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou que não lhe importa se Europa e Estados Unidos vão ignorar sua vitória nas eleições de 20 de maio.



"Andam alvoroçados os oligarcas porque vão para Europa, porque vão para Washington e dizem que não irão me reconhecer. Que caralho me importa isto se sou reconhecido pelo povo da Venezuela?!" - declarou o presidente em um comício no estado de Vargas.