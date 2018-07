UE pede à China, Rússia e EUA para 'evitar o caos' de guerra comercial

Tusk declarou que é um dever para os países não destruir a ordem mundial construída após décadas

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu à China, Estados Unidos e Rússia, nesta segunda-feira (16), em Pequim, que "evitem o conflito e o caos", em um momento em que Washington trava uma queda de braço com seus principais sócios comerciais.



"Ainda dá tempo de evitar o conflito e o caos", declarou Tusk durante um encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, lembrando que, no passado, as guerras comerciais deram lugar, com frequência, a conflitos abertos.



"Todos estamos conscientes de que a arquitetura mundial está mudando diante dos nossos olhos", declarou Tusk, lembrando que "o mundo que construímos durante décadas (...) trouxe uma Europa em paz, o desenvolvimento para a China e o fim da Guerra Fria".



"É um dever comum para Europa e China, mas também para Estados Unidos e Rússia, não destruir essa ordem mundial, mas melhorá-la, e não iniciar guerras comerciais que, tão frequentemente, levaram a conflitos abertos em nossa história", acrescentou, horas antes da cúpula dos presidentes russo e americano em Helsinque.



"Por isso, peço aos nossos anfitriões chineses e também aos presidentes Trump e Putin que se comprometam juntos com um processo de reforma completo da OMC (Organização Mundial do Comércio)", insistiu Tusk.



O presidente do Conselho Europeu está em Pequim com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, por ocasião da cúpula anual China-UE.



Os dois se reúnem nesta segunda com o presidente chinês, Xi Jinping.



"Estamos de acordo em dizer que, dadas as circunstâncias internacionais atuais, é importante defender o multilateralismo e o livre-comércio", declarou Li Keqiang.