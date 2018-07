UE multa o Google por Android em 4,3 bilhões de euros

Valor foi considerado recorde; Empresa diz que vai recorrer

A UE (União Europeia) infringiu, nesta quarta-feira (18), uma multa recorde de 4,34 bilhões de euros ao Google por abuso de posição dominante de seu sistema operacional para smartphones e tablets, o Android, com o objetivo de garantir a hegemonia de seu serviço de busca online.



A Comissão Europeia determinou à empresa americana que "ponha fim às suas práticas ilegais nos próximos 90 dias", sob pena de novas multas, "que podem ir a até 5% da média mundial do volume de negócios diário da Alphabet", a empresa-mãe do Google.





We are fining Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. They have denied EU consumers the benefits of effective competition in the important mobile sphere.

"O Google usou o Android como um veículo para consolidar a posição dominante de seu motor de busca. Essas práticas (...) privaram os consumidores europeus das vantagens de uma concorrência efetiva", alegou a comissária europeia de Concorrência, Margrethe Vestager, em um comunicado.



Em nota, o Google anunciou que vai recorrer da bilionária multa imposta pela UE.



"Recorreremos da decisão da Comissão", disse o porta-voz da Google, Al Verney, afirmando que o Android não limitou a oferta dos consumidores.



"Um ecossistema vibrante, uma rápida inovação e preços mais baixos são as características clássicas de uma concorrência robusta", acrescentou.



A Google contesta a decisão da Comissão Europeia, já que diz que o ecossistema que criou permite que haja concorrência e inovação.