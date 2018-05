UE lamenta isenção apenas provisória de taxas por Washington

Os europeus receberam com pesar nesta terça-feira (1) a nova isenção provisória de tarifas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio decidida por Washington, lamentando "uma decisão que prolonga a incerteza" sem resolver o impasse comercial.

A UE "deveria ser totalmente e definitivamente isenta dessas medidas, porque não podem ser justificadas por razões de segurança nacional", acrescentou a Comissão Europeia. O diálogo com os EUA vai prosseguir, mas "nós não negociaremos sob ameaça", insistiu.

Berlim "ainda espera uma isenção duradoura", indicou por sua vez a porta-voz do governo alemão em um comunicado. Mais cedo, o governo britânico comemorou a decisão provisória, mas ressaltou que continuaria a procurar uma "isenção definitiva" com seus "parceiros da UE e o governo americano".

O presidente americano, Donald Trump, decidiu manter até o dia 1º de junho as isenções provisórias de tarifas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio provenientes da UE, do Canadá e do México, segundo informou a Casa Branca na segunda-feira (30).



Trump havia promulgado, no dia 8 de março, tarifas de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as do alumínio, mas isentou Canadá e México, de forma imediata, e a UE, no final de março. As isenções venciam em 1º de maio.

No caso de Canadá e México, Washington vinculou a isenção definitiva das tarifas a uma renegociação favorável do Nafta (Tratado de Livre Comércio da América do Norte).