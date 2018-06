UE inclui vice-presidente venezuelana em lista de sanções

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, está entre as 11 autoridades venezuelanas, às quais a União Europeia impôs, nesta segunda-feira (25), as novas sanções acordadas após a recente eleição presidencial no país.

A lista inclui ainda a vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Sandra Oblitas, e seu secretário-geral, Xavier Antonio Moreno Reyes, os quais acusa de menosprezar "a democracia na Venezuela", conforme decisão publicada no Diário Oficial da UE.

Oito dias depois da reeleição de Maduro com 68% dos votos em uma disputa presidencial antecipada, boicotada pelos principais partidos da oposição, os chanceleres europeus se comprometeram a adotar novas sanções e pediram novas eleições.