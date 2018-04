UE descarta avançar no processo de adesão da Turquia

Europa esfria negociações com país de Erdogan, mas não quer encerrar debate por causa da crise migratória e do terrorismo

A União Europeia (UE) descartou nesta terça-feira (17) abrir novos capítulos nas negociações de adesão com a Turquia, ao avaliar que as recentes ações de Ancara no Mar Egeu "não são propícias" para manter "boas relações" com seus vizinhos europeus.

"As tensões no Mar Egeu e no Mediterrâneo oriental (...) socavaram a segurança e a estabilidade regionais", segundo um último informe de avaliação da Comissão Europeia sobre os países candidatos à adesão.

A Turquia, que começou a negociar sua adesão à UE em 2005, é um "parceiro determinante" e um "ator-chave", mas "não chegou o momento de abrir um novo capítulo nas negociações", explicou a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, em Estrasburgo (nordeste da França).

A análise do Executivo comunitário "mostra que o país continua distanciando-se a passos largos da UE especialmente em relação ao Estado de direito e aos direitos fundamentais", acrescentou o comissário europeu de Negociações de Ampliação, Johannes Hahn.

As negociações com Ancara, nas quais já foram abertos 16 de 33 capítulos, estão paralisadas há anos e as relações com a UE se degradaram ainda mais após a tentativa frustrada de golpe de julho de 2016 na Turquia, que levou a expurgos maciços no país.

A maioria dos países da UE rejeitam por enquanto romper oficialmente estas negociações de adesão, temendo uma ruptura definitiva com o governo do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, um parceiro-chave para enfrentar a crise migratória e na luta antiterrorista.