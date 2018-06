UE chega a acordo sobre imigração, mas divergência continuam

Pressionados pela Itália, países-membros decidiram adotar medidas para combater causas da imigração e movimentações dentro do bloco

Os líderes da União Europeia obtiveram, na madrugada desta sexta-feira (29), um acordo sobre como enfrentar o fenômeno da emigração, após a Itália exigir de seus sócios compromissos concretos na gestão da chegada de imigrantes ao bloco.



As medidas adotadas, no entanto, ainda estão vagas e a chanceler alemã Angela Merkel admitiu que algumas divergências permanecem.



Pressionados pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, que ameaçou boicotar a declaração conjunta da reunião se não recebesse uma resposta a suas demandas, o acordo foi anunciado às 4h30 (23h30 de quinta-feira em Brasília), após nove horas complexas negociações em Bruxelas.



Confira os principais pontos do acordo:



Plataformas de embarque

Os 28 países da UE pedem às instituições comunitárias que "explorem rapidamente o conceito de plataformas regionais de desembarque" fora da Europa, provavelmente no norte da África, em cooperação com o Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e com a IM (Organização Internacional para Migrações).

Os imigrantes resgatados em águas internacionais serão transferidos para essas plataformas financiadas pela UE, onde se fará uma seleção entre os migrantes que podem aspirar a obter asilo na Europa e os migrantes econômicos, tudo isso "respeitando plenamente o Direito Internacional".

O problema é que, até agora, nenhum país fora da UE se ofereceu para acolher essas plataformas. Marrocos e Albânia já anunciaram que vão se opor.



Movimentos migratórios secundários

Os europeus também se comprometem a lutar contra os movimentos migratórios entre os países da UE, um fenômeno conhecido como "movimentos secundários".



Este movimentos estão no centro das tensões entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e seu aliado bávaro, que ameaça rejeitar unilateralmente na fronteira sul da Alemanha os migrantes registrados em outros países, se não se encontrar uma solução europeia para este problema.



Fronteiras externas

O acordo prevê mais recursos e prerrogativas para a Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costa). O texto não dá mais detalhes.

Também se pede mais apoio à Guarda Costeira líbia e que "todos os barcos que patrulham no Mediterrâneo respeitem as leis e não ofereçam obstáculo às operações da Guarda Costeira líbia".

Concordou-se ainda com desbloquear um segundo pacote de 3 bilhões de euros do fundo destinado aos refugiados na Turquia e injetar fundos da UE para a África, para combater as causas das migrações.



Regulamento de Dublin

Os dirigentes europeus apontam também para reformar o Regulamento de Dublin "com base em um equilíbrio entre a responsabilidade e a solidariedade".

Não informam, porém, qualquer data sobre quando poderia ser reformada esta legislação europeia que estabelece que o país europeu em que um migrante entrar pela primeira vez é o responsável por administrar seu pedido de proteção internacional, algo insustentável para os países mediterrâneos que reclamam mais solidariedade de seus sócios.

A Comissão propõe pular esse princípio no período de crise e fazer uma distribuição obrigatória dos solicitantes de asilo entre os diferentes países europeus. Nações, como Hungria, Polônia e Áustria, opõem-se firmemente.

A Itália pede, por sua vez, um sistema de cotas e que se abandone essa legislação que coloca toda carga no país de chegada.