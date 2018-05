Ucrânia encena morte de jornalista para pegar assassino russo

Os serviços de segurança ucranianos anunciaram nesta quarta-feira (30) que prenderam um homem suspeito de ser "o organizador" da tentativa de assassinato do jornalista russo Arkady Babchenko. Foi revelado nesta quarta que o jornalista está vivo e teve sua morte encenada.

"Nós prendemos o organizador do crime há três horas em Kiev", disse o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vassyl Grytsak, indicando que o homem recebeu US$ 40 mil dos "serviços especiais russos" para preparar o assassinato do jornalista.



Babchenko, jornalista russo crítico do governo de Moscou, teve sua morte anunciada na terça-feira (29) pelas autoridades ucranianas. No entanto, ele apareceu na imprensa local nesta quarta.



Kiev explicou que encenou a morte do jornalista para frustrar um assassinato encomendado pela Rússia.



"Graças a essa operação, conseguimos frustrar uma provocação cínica e documentar os preparativos para esse crime pelos serviços especiais russos", declarou Grytsak. O anúncio da morte de Arkady Babchenko, crítico ferrenho do Kremlin, exilado em Kiev depois de ser ameaçado na Rússia, causou grande comoção na Ucrânia e na Rússia. Na terça-feira à noite, a polícia anunciou que o repórter de 41 anos havia sido baleado várias vezes nas costas ao chegar ao seu apartamento em Kiev. O primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Groisman, imediatamente apontou "a máquina totalitária russa". O diretor dos Serviços de Segurança Russos, Alexander Bortnikov, descreveu as acusações da Ucrânia como "absurdas" e "provocativas". O Kremlin "condenou veementemente" o assassinato e disse "esperar uma verdadeira investigação". Babchenko afirma que tem sido ameaçado desde que passou a denunciar o papel da Rússia no conflito no leste da Ucrânia. Em 20 de julho de 2016, um colega, o russo-bielorrusso Pavel Sheremet, morreu na explosão de uma bomba colocada debaixo de seu carro em Kiev, um caso que ainda não foi esclarecido.