Uber e Lyft vão vender bebidas e comida nos veículos

Passageiros que utilizem os serviços poderão comprar até carregadores de celular durante a viagem; opção estará disponível nos EUA

Os serviços de transporte da Uber e da Lyft passarão a incluir a venda de bebidas, comida e até carregadores de celular, segundo a CNBC. A iniciativa é da Cargo – empresa de tecnologia que instalou caixas com produtos como barras de cereal, doces, carregadores de celular ou bebidas em carros que prestam o serviço para as duas empresas.



O serviço está inicialmente disponível em cidades como Nova York, Chicago e Baltimore, de acordo com a CNBC.



Os passageiros utilizam o celular para escolher os produtos através de um menu disponibilizado pela Cargo, selecionam o código correspondente ao motorista e pagam os produtos. O motorista, então, desbloqueia a caixa para o passageiro pegar o produto.



Os condutores vão lucrar US$ 1 por produto vendido e uma comissão de 25% por venda. Ganham ainda um bónus de US$ 10 semanais se venderem 10 produtos. A Cargo estima que os motoristas possam ganhar cerca de US$ 500 por mês - e prevê alcançar neste ano 25 milhões de passageiros em cerca de 20 mil veículos.