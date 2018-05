09.05.2018 09:00

Empresa estima que, em cinco anos, híbrido entre automóvel e helicóptero poderá estrear em Los Angeles

A Uber apresentou nesta terça-feira (8) o protótipo de seu veículo voador, que espera ter em uso em cinco anos.



"Assim como os arranha-céus aliviaram um problema de congestão residencial e comercial, o UberAIR também irá na vertical", disse o diretor de produtos do Uber Elevate (o programa aéreo da empresa), Nikhil Goel.



"Nosso objetivo é melhorar radicalmente a mobilidade global", afirma. Segundo ele, a aeronave será totalmente elétrica e que poderá voar de 240 km/h a 320 km/h com uma autonomia de 96 km.



Os voos teriam um piloto a princípio, embora a empresa não descarte uma automatização no futuro. "Acreditamos que é possível reduzir os custos para que estes veículos sejam equivalentes a um automóvel", disse diretor do Uber Elevate, Eric Allison.



Foram apresentados protótipos da fabricante brasileira Embraer, da eslovena Pipistrel e da americana Karem Aircraft.



Uber mostrou também desenhos feitos por empresas de arquitetura dos "vertiportos", uma espécie de heliporto com várias plataformas situados no topo dos arranha-céus.



A empresa anunciou no ano passado que esperava fazer a primeira demonstração de seu protótipo em 2020 e a fase comercial três anos depois, com os Jogos Olímpicos de 2028 na mira.